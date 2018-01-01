Капитан сборной Испании: Надаль не из этого мира

Испанский теннисист инопланетянин?

Капитан сборной Испании Серхи Бругера прокомментировал победу национальной команды в финале Кубка Дэвиса над сборной Канады.

“Надаль не из этого мира, я даже не знаю - он инопланетянин или нет? У нас было много испытаний на этой неделе.

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Мы ни разу не ложились спать до 3 часов ночи, а в один из дней Рафа не мог уснуть до 5 часов утра, а на следующий день играл в одиночке и паре. Больше нечего сказать.

Невероятно. И можете ли вы представить, что Роберто был на похоронах отца, а теперь он здесь, борется за национальную команду, отдавая все - мысли, концентрацию, дух. Я понятия не имею, как описать это словами.

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Так много чувств, так много эмоций, которых вы никогда не испытывали. Невероятное чувство. Зрители были невероятны всю неделю, они смогли довести нас до финала“, - приводит слова Бругера официальный сайт турнира.

Ранее сообщалось, что Надаль прокомментировал победу в финале.