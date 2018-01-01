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Надаль прокомментировал победу на Кубке Дэвиса

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Испанец триумфовал вместе со своей национальной командой.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу национальной команды в финале Кубка Дэвиса над сборной Канады.

“Эта неделя была невероятной. Нам пришлось пройти через многое. Отец Роберто Баутисты-Агута ушел в мир иной, Марсель Гранольерс вчера травмировал спину. Пабло Карренья-Буста получил травму в одиночном матче.

В общем, многое произошло. Но честно, я безумно счастлив. Это незабываемый момент на этом великолепном стадионе. Болельщики на трибунах были просто невероятны. Я не могу найти слов, чтобы их всех поблагодарить. Командный дух принес нам победу, мы упорно бились“, - заявил Надаль после матча.

Напомним, эта победа стала для Испании первой с 2011 года.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Кубок Дэвиса
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