Надаль прокомментировал победу на Кубке Дэвиса

Испанец триумфовал вместе со своей национальной командой.

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу национальной команды в финале Кубка Дэвиса над сборной Канады.

“Эта неделя была невероятной. Нам пришлось пройти через многое. Отец Роберто Баутисты-Агута ушел в мир иной, Марсель Гранольерс вчера травмировал спину. Пабло Карренья-Буста получил травму в одиночном матче.

В общем, многое произошло. Но честно, я безумно счастлив. Это незабываемый момент на этом великолепном стадионе. Болельщики на трибунах были просто невероятны. Я не могу найти слов, чтобы их всех поблагодарить. Командный дух принес нам победу, мы упорно бились“, - заявил Надаль после матча.

Напомним, эта победа стала для Испании первой с 2011 года.