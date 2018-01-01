Испания впервые за восемь лет выиграла Кубок Дэвиса

Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут принесли победу национальной команде.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил представителя Канады Дениса Шаповалова в финальном матче Кубка Дэвиса.

Эта победа принесла трофей испанской национальной команде.

Кубок Дэвиса. Финал

Сборная Испании 2-0 Сборная Канады

Поединок завершился со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Матч продолжался 1 час и 57 минут. Первая ракетка мира 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6, а канадец 4 раза подал на вылет, сделал 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Ранее Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима - 7:6 (3), 6:3

Отметим, что это первый титул для сборной Испании с 2011 года.