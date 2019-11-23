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Ястремская: Атмосфера на Кубке Кремля была хорошая

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Украинка рассказала о самом запоминающимся турнире минувшего сезона.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская подвела итоги минувшего сезона и вспомнила самые запоминающиеся турниры, в число которых вошли Уимблдон и Кубок Кремля. Украинка сейчас находится на 22-й строчке в рейтинге WTA, но останавливаться на этом явно не собирается.

"Атмосфера на Кубке Кремля была хорошая, меня поддерживали, сидели люди с украинским флагом. Люди нормальные, хорошие, гостеприимные. Жили мы в отеле, который назывался "Украина", это здание, которое Сталин построил. Мало того, что его оставили, так еще и название "Украина" висит, хотя он и переименован.

Лучший Grand Slam? Да, Wimbledon. Если честно, были все шансы играть в полуфинале. Но я просто решила, что и этого достаточно. Но, на самом деле, не знаю, как так вышло (Даяна вылетела в 1/8 от Чжан Шуай - прим. ред.)", - сказала Ястремская в интервью RADIO SHARK FM.

Также Даяна вспомнила поединок третьего тура Australian Open против Серены Уильямс. Тогда опытная американка разгромила свою соперницу, на что Ястремская очень эмоционально отреагировала и расплакалась.

"Запомнился матч с Сереной. Он самый эмоциональный и самый странный. Она сказала мне, чтобы я не расстраивалась, что я хорошо играла, что у меня хорошее будущее. Но, блин…

Мне было обидно, что я не сумела показать свою игру с Сереной Уильямс. Я подготовилась, знала, как мне нужно играть, была психологически готовой, но когда вышла на корт, то сжалась. Я расстроилась не потому, что проиграла, а потому, что не смогла показать свою игру", - сказала украинская спортсменка.

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