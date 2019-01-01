Ястремская номинирована на награду от WTA

Украинская теннисистка может получить награду в номинации "Новичок года".

Украинская 19-летняя теннисистка Даяна Ястремская стала претендентом на награду в номинации “Новичок года“ по версии WTA.

Украинская теннисистка в прошлом сезоне выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

В начале ноября Ястремская сумела обновить личный рекорд в рейтинге - 22-е место.

Кроме украинской теннисистки на награду претендуют: Кори Гауфф, Бьянка Андрееску, Каролина Мухова, Ига Свентек и Елена Рыбакина .

Ранее сообщалось, что Ястремская назвала имя нового тренера.