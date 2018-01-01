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Свитолина: Я хочу сыграть на Олимпиаде

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Украинка имеет большие планы на следующий сезон.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от следующего сезона.

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“У меня присутствует большое желание сыграть на Олимпиаде. Я всегда рада сыграть на Кубке Федерации, иногда не позволяет здоровье, но это нормально, ведь много очень турниров, трудно избежать даже микротравм. 

В моей команде будут изменения, будут еще добавляться люди. Через некоторое время мы сделаем анонс. Эндрю Беттлс остается.

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На следующий сезон у меня всегда стоят задачи - победы на Больших Шлемах и первая ракетка в рейтинге.

Но как показал этот сезон, самое главное - это здоровье. Для меня это будет в приоритете. Когда я здорова, то показываю хорошие результаты“, - рассказала Свитолина.

Ранее Свитолина назвала главную проблему украинского спорта.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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Источник: btu.org.ua

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