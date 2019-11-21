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Федерер: Мне по силам выиграть Australian Open

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Третья ракетка мира назвал свои приоритеты на следующий сезон.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ожиданиями от следующего сезона.

“Моя первая цель - Australian Open, в этом нет сомнений. Я буду упорно тренироваться в межсезонье, как и другие теннисисты. Я знаю, что могу выиграть Australian Open. 

В 2017 и 2018 годах я невероятно играл в Австралии и завоевал титулы. Это было не так давно, поэтому я верю, что могу сделать это вновь. Это первый турнир года, и он будет моим главным приоритетом.

Уимблдон также всегда является приоритетным для меня. Кроме того, для меня важна Олимпиада. Я сыграю в Токио, это будет увлекательно.

Конечно, важными будут US Open и Итоговый чемпионат ATP, если я на него попаду. На данном этапе карьеры для меня важны все турниры“, - приводит слова Федерера Tennis World USA. 

Ранее Федерер рассказал, когда уйдет из тенниса.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Australian Open
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