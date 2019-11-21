Президент WTA - о объединении с ATP: Мне бы хотелось, чтобы был единый орган управления

Спорт должен развиваться.

Президент WTA Мики Лоулер поделилась мнением по поводу возможного объединения с ATP.

“Если нам удастся сотрудничать, то это будет лучше для спорта. Мне бы хотелось, чтобы был единый орган управления.

Я считаю, что мы должны подойти к этому вопросу очень серьезно. Я понимаю, что игроки не всегда поддерживают такие решения, но мы должны сделать это для болельщиков.

Надеюсь, что мы сможем преодолеть все споры и разногласия. Но споры являются частью большего спорта. Споры были всегда.

Существуют разногласия, но я надеюсь, что в коммерческом плане мы придем к тому, что они исчезнут и мы увидим всю полезность от этого объединения“, - цитирует Лоулера SportsProMedia.

Отметим, что сейчас существует два рейтинга WTA и ATP.