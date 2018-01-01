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Федерер: Мне нужно играть роль хорошего парня

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Популярность иногда вредит.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как справляется со своей популярностью.

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“Бывают моменты, когда популярность вредит, но в большинстве случаев быть знаменитым - это круто. Люди очень уважают меня, они восхищаются мной. Но я не хочу злоупотреблять этим.

Я не могу чувствовать себя особенным из-за того, что так кажется другим. Мне важно мнением моих друзей, родителей, жены и детей.

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Я не хочу нравится всем во круг, но мне нужно играть роль хорошего парня, ведь на меня смотрят дети. Быть знаменитым - это одновременно и хорошо, и плохо.

Я стараюсь быть лучше как человек, пытаюсь быть уважительным ко всем без исключения,“ - цитирует Федерера Tennis World USA. 

Ранее Федерер рассказал, как у него состоялся первый поцелуй с женой.

Отметим, что швейцарец не намерен покидать теннис.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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