Федерер: Надаль войдет в историю как, возможно, лучший игрок всех времен

Испанец не перестает удивлять.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу проведенного сезона Рафаэля Надаля.

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“Он прекрасный игрок. Никто подумать не мог, что спустя 11 лет он снова вернется на 1 строчку в рейтинге лучших теннисистов.

Многие говорили, что из-за травм и плохих физических кондиций он не сумеет реализоваться в этом году. Рафа сумел провести еще один невероятный сезон, выиграть два Шлема, теперь у него их 19 титулов.

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Я многому у него научился, он великий чемпион и прекрасный теннисист. Рад, что мы можем играть друг с другом, наши сражения на Уимблдоне, Ролан Гаррос и в Австралии были невероятны.

Он войдет в историю как, возможно, лучший игрок всех времен“, - цитирует Федерера TyC Sports.

Напомним, что испанец сумел опередить Джоковича в рейтинге лучших теннисистов.