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Федерер: Надаль войдет в историю как, возможно, лучший игрок всех времен

Комментариев: 3
Испанец не перестает удивлять.
Федерер - Надаль
Федерер - Надаль
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу проведенного сезона Рафаэля Надаля.

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“Он прекрасный игрок. Никто подумать не мог, что спустя 11 лет он снова вернется на 1 строчку в рейтинге лучших теннисистов.

Многие говорили, что из-за травм и плохих физических кондиций он не сумеет реализоваться в этом году. Рафа сумел провести еще один невероятный сезон, выиграть два Шлема, теперь у него их 19 титулов.

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Я многому у него научился, он великий чемпион и прекрасный теннисист. Рад, что мы можем играть друг с другом, наши сражения на Уимблдоне, Ролан Гаррос и в Австралии были невероятны.

Он войдет в историю как, возможно, лучший игрок всех времен“, - цитирует Федерера TyC Sports.

Напомним, что испанец сумел опередить Джоковича в рейтинге лучших теннисистов.

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Теги: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, теннис
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Комментариев (3)
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Roger  (аноним)  21.11.2019, 17:53
Оценка:  -1
Roger
Рафа бесспорно великий и уже, но Роджер.... это инопланетянин. Не даром его и Джордана называют лучшими атлетами за все времена. Но эта парочка конечно..... я рад что мы живем в их эпоху. Заоблачные спортсмены, честь и хвала и крепкого здоровья обоим. Новак совсем рядом...
rafa84    21.11.2019, 18:02
Оценка:  0
rafa84
НУ, НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО НОВАКУ ДО РАФЫ, ПЛЫТЬ И ПЛЫТЬ !!!
А РЕАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ - РОДЖЕР - РАФА !!!
rafa84    21.11.2019, 17:31
Оценка:  0
rafa84
ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ, "ВЕЛИКИЕ"... !!!
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