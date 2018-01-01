Федерер: Дочки начинают понимать, что я не такой уж обычный человек
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своем отцовстве.
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“Я изо всех сил стараюсь быть хорошим отцом. Мы много путешествуем. Думаю, все родители знают, что дети вынуждают тебя выкладываться по полной. Я такой же отец, как другие, так же менял подгузники.
Конечно, дети видят меня по телевизору, в рекламе. Но я объясняю, что я не один такой. Люди видят меня, узнают и просят сделать совместные фото, но жизнь продолжается.
Однако мои дочки начинают задавать вопросы. Они понимают, что я не такой уж обычный человек. Моя теннисная жизнь получается восхитительной, но она не будет длиться вечно“, - цитирует Федерера Tennis World USA.
Отметим, что Роджер Федерер вместе с женой Мирославой Вавринец воспитывают четырех детей: 10-летних близняшек-дочерей Майлу Роуз и Шарлин Риву и 5-летных сыновей-близнецов - Лео и Ленни.
Ранее Федерер рассказал о первом поцелуе со своей женой.
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