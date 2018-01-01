Ястремская назвала имя своего нового тренера

С юной украинкой будет работать бывший наставник Наоми Осаки.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская объявила имя своего нового тренера. Теперь она будет работать с известным немецким специалистом Сашей Бажином.

“Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Баином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество. Это будет очень интересная и впечатляющая работа.

Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится“, - написала украинка на своей странице в Facebook.

Отметим, что Саша Бажин является бывшим тренером Наоми Осаки, Виктории Азаренко и Каролин Возняцки, а также спарринг-партнером американки Серены Уильямс.

Напомним, в сентябре Даяна прекратила сотрудничество с бельгийцем Оливье Женомом. На последних турнирах 2019 года наставниками Ястремской были израильский специалист Ян Похтер, российский тренер Александра Караваева и отец Александр.