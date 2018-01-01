Федерер: У меня нет причин уходить из тенниса

Состояние здоровья - важный фактор в принятие решения.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

“У меня нет причин уходить из тенниса, но все будет зависеть от моего здоровья.

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Я не могу предсказать, когда мне придется завершить карьеру. Впервые я подумал об этом в 2009 году, но я до сих пор продолжаю играть.

С возрастом все становится труднее. Благодаря опыту ты можешь больше ценить моменты.

Я не могу предположить, как все закончится. Надеюсь, это будет эмоционально и мило. Надеюсь, что все пройдет хорошо“, - цитирует Федерера Daily Mail.

Отметим, что ранее тренер Федерера заявил, что швейцарцу сложнее переносить игры.