Федерер: У меня нет причин уходить из тенниса
Состояние здоровья - важный фактор в принятие решения.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что не собирается заканчивать карьеру.
“У меня нет причин уходить из тенниса, но все будет зависеть от моего здоровья.
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Я не могу предсказать, когда мне придется завершить карьеру. Впервые я подумал об этом в 2009 году, но я до сих пор продолжаю играть.
С возрастом все становится труднее. Благодаря опыту ты можешь больше ценить моменты.
Я не могу предположить, как все закончится. Надеюсь, это будет эмоционально и мило. Надеюсь, что все пройдет хорошо“, - цитирует Федерера Daily Mail.
Отметим, что ранее тренер Федерера заявил, что швейцарцу сложнее переносить игры.
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