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Федерер: У меня нет причин уходить из тенниса

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Состояние здоровья - важный фактор в принятие решения.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

“У меня нет причин уходить из тенниса, но все будет зависеть от моего здоровья.

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Я не могу предсказать, когда мне придется завершить карьеру. Впервые я подумал об этом в 2009 году, но я до сих пор продолжаю играть.

С возрастом все становится труднее. Благодаря опыту ты можешь больше ценить моменты.

Я не могу предположить, как все закончится. Надеюсь, это будет эмоционально и мило. Надеюсь, что все пройдет хорошо“, - цитирует Федерера Daily Mail.

Отметим, что ранее тренер Федерера заявил, что швейцарцу сложнее переносить игры.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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