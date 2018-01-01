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Монфис: Мы с Элиной даем друг другу советы

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Француз признался, что обсуждает со своей девушкой план на игру.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
www.instagram.com/g.e.m.s.life

Французский теннисист Гаэль Монфис отметил, что его возлюбленная Элина Свитолина часто дает ему советы, а также рассказал, что пара делает в свободное время.

“У нас разные точки зрения, но хорошо то, что мы прилагаем усилия, чтобы быть вместе.

У спортсменов высокого уровня жизнь не такая, как у других людей. Когда вы с кем-то, кто не играет в теннис, вы не чувствуете себя комфортно, потому что нам нужна жизнь, в которой мы должны быть более эгоистичными, иметь одинаковые цели.

Когда вы встречаетесь с девушкой, которая не играет в теннис, она, например, хочет выпить чашку кофе в Нью-Йорке, и это нормально.

Но мы с Элиной спокойны и просто вместе смотрим Netflix. За день до матча я бываю немного напряжен, рассказываю ей о своем плане на игру. Конечно, время от времени мы даем друг другу советы.

Когда мы выходим на разминку, она говорит мне, в каком состоянии я нахожусь“, - цитирует Монфиса Tennis World USA.

Ранее Свитолина рассказала, кто придумал создать совместный аккаунт в Instagram.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
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