Монфис: Мы с Элиной даем друг другу советы
Французский теннисист Гаэль Монфис отметил, что его возлюбленная Элина Свитолина часто дает ему советы, а также рассказал, что пара делает в свободное время.
“У нас разные точки зрения, но хорошо то, что мы прилагаем усилия, чтобы быть вместе.
У спортсменов высокого уровня жизнь не такая, как у других людей. Когда вы с кем-то, кто не играет в теннис, вы не чувствуете себя комфортно, потому что нам нужна жизнь, в которой мы должны быть более эгоистичными, иметь одинаковые цели.
Когда вы встречаетесь с девушкой, которая не играет в теннис, она, например, хочет выпить чашку кофе в Нью-Йорке, и это нормально.
Но мы с Элиной спокойны и просто вместе смотрим Netflix. За день до матча я бываю немного напряжен, рассказываю ей о своем плане на игру. Конечно, время от времени мы даем друг другу советы.
Когда мы выходим на разминку, она говорит мне, в каком состоянии я нахожусь“, - цитирует Монфиса Tennis World USA.
Ранее Свитолина рассказала, кто придумал создать совместный аккаунт в Instagram.
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