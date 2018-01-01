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Тренер Федерера: Роджер, Надаль и Джокович уже не те игроки, какими были пять лет назад

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В теннисе происходит смена поколений.
Северин Люти
Северин Люти
Getty Images

Тренер Роджера Федерера Северин Люти рассказал, что его подопечный стал более спокойно относиться к поражением. 

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“Поражения теперь ранят его гораздо меньше, чем это было ранее. За долгую карьеру он научился быстрее избавляться от мыслей о них.

Федерер понял, что не может поменять прошлое. Он двигается вперед, именно в этом его сила.

Он не стал хуже из-за того, что старается поддерживает свой уровень. Я думаю, что Роджер, Надаль и Джокович уже не те игроки, какими были пять или десять лет назад.

Могу сказать, что первая двадцатка стало более сильнее. Тим, Циципас, Зверев, Медведев демонстрируют хороший уровень.

Смогут ли выиграть турнир Большого шлема? Не знаю, кто выиграет из их, тот даст ответ на этот вопрос“, - приводит слова Люти Tennis World USA.

Ранее Федерер заявлял, что в следующем году могут быть новые чемпионы в турнирах Большого шлема.

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Теги: Северин Люти, Роджер Федерер, теннис
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