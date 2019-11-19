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Свитолина назвала главную проблему украинского спорта

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В Украине не уделяется время детскому спорту.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделился мнением по поводу развития украинского спорта.

“Я считаю, что очень важно уделять внимание детскому спорту. В Украине так много юных талантов, которые нуждаются в поддержке и развитии.Необходимо также обратить должное внимание на развитие современной спортивной инфраструктуры.

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Всеми этими вопросами будет заниматься Фонд Элины Свитолиной, который я основала. Мы планируем открывать обучающие программы для детей, назначать стипендии для юных теннисистов и поддерживать их на международных соревнованиях.

Мне очень хочется сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины, а не только из крупных городов. Кроме того, мы собираемся организовывать детские спортивные лагеря“, - рассказала Свитолина в интервью для Tochka.net.  

Ранее сообщалось, что Свитолина назвала главную цель на следующий сезон.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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Комментариев (1)
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thebestdraw    19.11.2019, 20:55
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thebestdraw
во всём мире теннис на плечах родителей. И это десятки тысяч долларов в год. Какого фига государство должно нести такие затраты?
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