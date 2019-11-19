Свитолина назвала главную проблему украинского спорта

В Украине не уделяется время детскому спорту.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделился мнением по поводу развития украинского спорта.

“Я считаю, что очень важно уделять внимание детскому спорту. В Украине так много юных талантов, которые нуждаются в поддержке и развитии.Необходимо также обратить должное внимание на развитие современной спортивной инфраструктуры.

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Всеми этими вопросами будет заниматься Фонд Элины Свитолиной, который я основала. Мы планируем открывать обучающие программы для детей, назначать стипендии для юных теннисистов и поддерживать их на международных соревнованиях.

Мне очень хочется сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины, а не только из крупных городов. Кроме того, мы собираемся организовывать детские спортивные лагеря“, - рассказала Свитолина в интервью для Tochka.net.

Ранее сообщалось, что Свитолина назвала главную цель на следующий сезон.