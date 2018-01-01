Свитолина: У меня грандиозные планы на следующий год

Украинка хочет выиграть турнир Большего шлема.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от следующего сезона.

“В следующем сезоне у меня есть все возможности для того, чтоб стать первой ракеткой мира. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности.

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Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами.

Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но я полагаю, что это приходит с опытом.

У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире Большого шлема. Это одна из основных моих целей.

Но самое главное сейчас - восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений“, - рассказала Свитолина для Tochka.net.

Отметим, что Свитолина занимает шестую строчку в рейтинге WTA.