Федерер: В следующем году появятся новые чемпионы в турнирах Большего шлема

Молодые теннисисты будут заменять прошлых обладателей турниров Большего шлема.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу изменений в теннисе.

Читай также: Тим: В следующем году победителем ТБШ будет кто-то из молодых теннисистов

“Все прекрасно понимают, что выигрывать турниры Большего шлема становится сложнее.

Я не удивлюсь, если в следующем году появятся новые чемпионы. Но с другой стороны мне хочется, чтобы выигрывали и предыдущие обладатели трофея.

Я был близок к завоеванию титула на Уимблдоне в 2019 году. Надеюсь, у меня еще будут такие возможности в следующий раз.

В ближайшее время настанет такой период, когда молодые теннисисты начнут покорять турниры. Они уже очень сильны“, - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что сломанную ракетку Уильямс продадут на аукционе.