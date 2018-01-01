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Федерер: В следующем году появятся новые чемпионы в турнирах Большего шлема

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Молодые теннисисты будут заменять прошлых обладателей турниров Большего шлема.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу изменений в теннисе.

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“Все прекрасно понимают, что выигрывать турниры Большего шлема становится сложнее.

Я не удивлюсь, если в следующем году появятся новые чемпионы. Но с другой стороны мне хочется, чтобы выигрывали и предыдущие обладатели трофея.

Я был близок к завоеванию титула на Уимблдоне в 2019 году. Надеюсь, у меня еще будут такие возможности в следующий раз.

В ближайшее время настанет такой период, когда молодые теннисисты начнут покорять турниры. Они уже очень сильны“, - приводит слова Федерера Tennis World USA. 

Ранее сообщалось, что сломанную ракетку Уильямс продадут на аукционе.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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