Федерер: В следующем году появятся новые чемпионы в турнирах Большего шлема
Молодые теннисисты будут заменять прошлых обладателей турниров Большего шлема.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу изменений в теннисе.
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“Все прекрасно понимают, что выигрывать турниры Большего шлема становится сложнее.
Я не удивлюсь, если в следующем году появятся новые чемпионы. Но с другой стороны мне хочется, чтобы выигрывали и предыдущие обладатели трофея.
Я был близок к завоеванию титула на Уимблдоне в 2019 году. Надеюсь, у меня еще будут такие возможности в следующий раз.
В ближайшее время настанет такой период, когда молодые теннисисты начнут покорять турниры. Они уже очень сильны“, - приводит слова Федерера Tennis World USA.
Ранее сообщалось, что сломанную ракетку Уильямс продадут на аукционе.
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