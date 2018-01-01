Беккер: Федереру требуется больше времени на восстановление

Бывшая первая ракетка мира назвал проблемы, с которыми сталкивается швейцарец.

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер считает, что третьей ракетке мира Роджеру Федереру нелегко продолжать карьеру в возрасте 38 лет.

“Проблема возраста заключается в восстановлении. Можно провести отличный матч, как это делал Федерер, у него было много прекрасных матчей, но теперь на реабилитацию требуется больше времени.

Оно уходит и на мотивацию. Нелегко найти искру и энергию, чтобы сделать очередной шаг. В этом и заключается проблема“, - приводит слова Беккера BBC.

Ранее Александр Зверев заявил, что теннисисты не хотят ухода Роджера Федерера.