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Беккер: Федереру требуется больше времени на восстановление

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Бывшая первая ракетка мира назвал проблемы, с которыми сталкивается швейцарец.
Борис Беккер
Борис Беккер
Getty Images

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер считает, что третьей ракетке мира Роджеру Федереру нелегко продолжать карьеру в возрасте 38 лет.

“Проблема возраста заключается в восстановлении. Можно провести отличный матч, как это делал Федерер, у него было много прекрасных матчей, но теперь на реабилитацию требуется больше времени.

Оно уходит и на мотивацию. Нелегко найти искру и энергию, чтобы сделать очередной шаг. В этом и заключается проблема“, - приводит слова Беккера BBC. 

Ранее Александр Зверев заявил, что теннисисты не хотят ухода Роджера Федерера.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Борис Беккер
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