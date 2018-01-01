Ракетку Уильямс, которую она сломала в финале US Open-2018, продадут на аукционе

Основатель аукциона рассчитывает, что ракетка будет продана за пятизначную сумму.

В финале US Open-2018 между Сереной Уильямс и Наоми Осакой произошел неприятный инцидент - американка на эмоциях сломала свою ракетку, за что (помимо всего прочего в том финале) была оштрафована.

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Теперь же та самая сломанная ракетка выставлена на продажу на аукционе Goldin, а стартовая цена лота составляет 2 тысячи долларов. Впрочем, основатель аукциона Кен Голдин считает, что к моменту закрытия мероприятия (7 декабря) сумма станет пятизначной.

“Думаю, что нижний предел составит 10 тысяч долларов, но я не удивлюсь, если она будет 25 тысяч или даже 50 тысяч“, - приводит слова Голдина NY Times.

Сломанная ракетка Серены Уильямс Getty Images

Отмечается, что сломанная ракетка Уильямс - один из 1 600 лотов аукциона.

Ранее сообщалось, что школьную форму Леброна Джеймса продали за баснословную сумму.