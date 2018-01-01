Свитолина: В политику я идти не собираюсь, так как меня это не привлекает

Первая ракетка Украины собирается влиять на развитие спорта в стране иным образом.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что не собирается идти в политику и будет влиять на развитие спорта иным образом.

"В политику я идти не собираюсь, так как меня это не привлекает. Я выбрала другой путь. Я могу повлиять на развитие спорта с помощью благотворительного фонда, который мы создали.

Читай также: Свитолина и Ястремская вошли в топ-20 рейтинга по количеству эйсов в 2019 году

Мы очень плотно работаем, чтобы помогать детям развиваться и открывать для них новые возможности. Так как у меня есть определенный опыт в теннисе и отличная команда, мы знаем, как помочь детям реализовать себя.

Прошло уже несколько мероприятий в рамках деятельности нашего фонда: был организован лагерь для юных теннисистов и мы отобрали несколько талантливых детей, для которых будет предусмотрена спонсорская поддержка - участие в турнирах, посещение нескольких международных академий, работа с опытными тренерами", - рассказала Свитолина в интервью tochka.net.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина впервые выступит на турнире в Мексике.