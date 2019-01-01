Тим: В следующем году победителем ТБШ будет кто-то из молодых теннисистов

Австриец отметил, что новое поколение спортсменов демонстрирует отличный теннис.

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в финале Итогового чемпионата ATP от грека Стефаноса Циципаса.

“Стефанос сыграл прекрасно. Он великолепно играл на протяжении всего турнира. Он чемпион и заслужил это на 100%. Думаю, это здорово для тенниса, потому что у него очень привлекательный стиль игры, одноручный бэкхенд, частые выходы вперед. У него прекрасная техника.

Это прекрасно, что Циципас оказался лучшим, в будущем он будет бороться за крупнейшие титулы. Я также уверен, что буду оказывать ему сопротивление в следующим матчах. Надеюсь, впереди нас ждет немало больших поединков.

Молодые игроки сейчас демонстрируют прекрасный теннис. Саша Зверев, Стефанос, я, некоторые другие ребята. Я уверен, что в следующем году кто-то из молодых выиграет турнир Большого шлема“, - приводит слова Тима официальный сайт тура.

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