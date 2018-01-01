Тим: В ментальном плане теннис - это самый жестокий вид спорта

Австриец разочарован поражением.

Австрийский теннисист Доминик Тим подвел итоги финального поединка Итогового турнира, где проиграл Стефаносу Циципасу.

“Уже я ничего не смогу сделать. Мы провели крутой поединок, и Циципас заслужил эту победу. Точнее, мы оба заслуживали, но победитель должен быть только один.

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Возможно, это самое обидное поражение в карьере. Это не конец света, потому что, оглядываясь на мои прошлые победы даже на те, что были на этой неделе, у меня получалось выигрывать в таких сложных матчах, как сегодня.

Такие ситуации всегда будут происходить в теннисе. Поэтому в ментальном плане теннис - это самый жестокий вид спорта. Теннисист может проводить шикарную игру, но в конце проиграть“, - цитирует Тима пресс-служба турнира.

Отметим, что на нашем сайте доступно обзор финального поединка.

Ранее сообщалось, что Тим поднялся на одну позицию в рейтинге.