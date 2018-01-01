Циципас - Тим: обзор финального матча Итогового турнира АТР
Смотрите видео обзор финала Итогового турнира ATP между Стефаносом Циципасом и Домиником Тимом.
Вчера, 17 ноября, состоялся финальный матч Итогового турнира ATP, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австрийца Доминика Тима.
Поединок продолжался 2 часа 37 минут. Циципас уступил в тяжелом первом сете, но затем одержал победы в двух последующих сетах и впервые в карьере стал победителем Итогового турнира.
Смотрите видео обзор матча Циципас - Тим:
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