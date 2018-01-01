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Циципас - Тим: обзор финального матча Итогового турнира АТР

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Смотрите видео обзор финала Итогового турнира ATP между Стефаносом Циципасом и Домиником Тимом.

Циципас - Тим: видео обзор матча
Циципас - Тим: видео обзор матча
Getty Images

Вчера, 17 ноября, состоялся финальный матч Итогового турнира ATP, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австрийца Доминика Тима.

Поединок продолжался 2 часа 37 минут. Циципас уступил в тяжелом первом сете, но затем одержал победы в двух последующих сетах и впервые в карьере стал победителем Итогового турнира.

Смотрите видео обзор матча Циципас - Тим:

Вашему вниманию все результаты матчей Итогового турнира ATP.

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Теги: ATP, Итоговый турнир ATP, теннис, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Итоговый турнир, видео, обзор матча
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