Циципас - Тим: обзор финального матча Итогового турнира АТР

Смотрите видео обзор финала Итогового турнира ATP между Стефаносом Циципасом и Домиником Тимом.

Циципас - Тим: видео обзор матча Getty Images

Вчера, 17 ноября, состоялся финальный матч Итогового турнира ATP, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австрийца Доминика Тима.

Поединок продолжался 2 часа 37 минут. Циципас уступил в тяжелом первом сете, но затем одержал победы в двух последующих сетах и впервые в карьере стал победителем Итогового турнира.

Смотрите видео обзор матча Циципас - Тим:

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