Циципас: Раньше смотрел Итоговый турнир по телевизору, а теперь стал чемпионом

Греческий спортсмен не может отойти от победы.

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы в Итоговом турнире.

“Я счастлив, что сумел поучаствовать на Итоговом турнире.Теперь, когда я стал чемпионом, я не знаю, как это объяснить.

Если честно, то я ничего не чувствую, потому что меня переполняют эмоции. Так что в каком-то смысле держать этот трофей очень страшно.

Я помню, что смотрел Итоговый турнир по телевизору, а теперь стал чемпионом. Это просто невероятно“, - приводит слова Циципаса ATP Tour.

Отметим, что теннисист в общем рейтинге не сумел подняться выше.