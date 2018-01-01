Циципас выиграл Итоговый турнир АТР

Грек с первой попытки стал победителем турнира.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP, завоевав самый крупный трофей в карьере.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Первая партия продолжалась более часа. Никому из теннисистов не удалось сделать брейк, Тим в итоге выиграл 45 розыгрышей, а Циципас – 44.

Второй сет был полностью за Циципасом, который вышел вперед с двумя брейками и дальше грек удержал отрыв в счете. По ходу решающей партии Стефанос вел с брейком (3:1), но не удержал преимущество. На тай-брейке грек вышел вперед с двумя мини-брейками 4:1, позволил сравнять счет, но дальше выиграл три следующие гейма, а с ними и матч.

Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(6), 6:2, 7:6(4)

Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.