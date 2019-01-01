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Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP

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Первая и вторая ракетки мира не сумели преодолеть групповой этап турнира.
Александр Зверев
Александр Зверев
Getty Images

В Лондоне (Великобритания) проходит Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals, в рамках которого состоялся групповой этап и определились полуфиналисты.

Групповую стадию турнира преодолели легендарный швейцарец Роджер Федерер, действующий чемпион турнира Александр Зверев, молодой грек Стефанос Циципас и пятая ракетка мира Доминик Тим.

Примечательно, что первая ракетка мира Рафаэль Надаль и второй в рейтинге Новак Джокович не сумели преодолеть групповой этап турнира.

Матчи 1/2 финала состоятся в субботу, 16 ноября. В полуфинале Федерер сыграет с Циципасом (16:00 по киевскому времени), а Зверев - с Тимом (22:00).

Со всеми результатами Итогового турнира ATP можно ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Итоговый турнир, Роджер Федерер, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Александр Зверев, итоговый турнир, ATP
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