Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Хельсинки

Первая ракетка Украины не смог пробиться в полуфинал соревнований.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в четвертьфинале турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндия).



В поединке за выход в полуфинал соревнований украинец в двух сетах проиграл испанцу Карлосу Табернеру.



1/4 финала. Хельсинки

Сергей Стаховский (Украина) - Карлос Табернер (Испания) - 6:7 (5), 3:6



Напомним, в третьем круге Стаховский обыграл француза Райана Румана.