Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Хельсинки
Первая ракетка Украины не смог пробиться в полуфинал соревнований.
Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в четвертьфинале турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндия).
В поединке за выход в полуфинал соревнований украинец в двух сетах проиграл испанцу Карлосу Табернеру.
1/4 финала. Хельсинки
Сергей Стаховский (Украина) - Карлос Табернер (Испания) - 6:7 (5), 3:6
Напомним, в третьем круге Стаховский обыграл француза Райана Румана.
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