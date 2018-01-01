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Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Хельсинки

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Первая ракетка Украины не смог пробиться в полуфинал соревнований.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в четвертьфинале турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндия).
 
В поединке за выход в полуфинал соревнований украинец в двух сетах проиграл испанцу Карлосу Табернеру.
 
1/4 финала. Хельсинки
Сергей Стаховский (Украина) - Карлос Табернер (Испания) - 6:7 (5), 3:6
 
Напомним, в третьем круге Стаховский обыграл француза Райана Румана.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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