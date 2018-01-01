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Джокович: Федерер - феноменальный

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Серб продолжает вдохновляться своим соперником.
Федерер - Джокович
Федерер - Джокович
Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение от Роджера Федерара на Итоговом турнире.

“Роджер провел сегодня хороший матч. Он был лучший во всем на протяжение всей игры. Он отлично выполнял подачи, хорошо двигался, очень хорошо играл на приеме. Роджер выполнял все правильно.

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Я искренне восхищаюсь Федерером и всем, что он делает на корте. Он феноменальный, его достижения тому подтверждения.

Он ролевая модель даже для меня и один из самых сложных моих соперников в карьере. Карьера Роджера и то, что он делает, вдохновляет меня“, - цитирует Джоковича официальный сайт тура. 

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей.

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Теги: Новак Джокович, Роджер Федерер, Итоговый турнир, теннис
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