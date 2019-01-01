Федерер - о победе над Джоковичем: Это всегда особое событие

Швейцарец прервал серию из поражений.

Третья ракетка мира Роджер Федерер подвел итоги победного матча в рамках Итогового турнира против Новака Джоковича. Отметим, что швейцарец не мог обыграть серба на протяжение нескольких лет.

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“Призраков не было. Это все придумали журналисты. Вообще-то, я сам не знал, что уже несколько лет не побеждал Новака. У меня не было такого ощущения. Я был близок к победе в Париже и на Уимблдоне.

Если честно, я думал, что у нас одинаковые шансы. Я провел шикарный матч. Конечно, победа над Новаком - это всегда особенное событие.

Но я не думал о том, что мне нужно избавиться от призраков или страха. Я быстро от этого отошел. Я отлично играю в этом сезоне. Думаю, победа подтверждает мои слова“, - приводит слова Федерера пресс-служба турнира.

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