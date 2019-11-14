Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира ATP

Швейцарец в двух сетах переиграл сербского теннисиста.

В рамках заключительного матча группы В на Итоговом турнире ATP встретились Роджер Федерер и Новак Джокович.

Для каждого из теннисистов данный поединок был решающим для завоевания путевки в полуфинал турнира, ведь и Новак, и Роджер имели в своем активе по 1 победе и 1 поражению.

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился уверенной победой швейцарского теннисиста в двух сетах. По ходу встречи Федерер совершил 12 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнта.

А вот Джокович лишь дважды подал навылет, трижды допустил ошибку при вводе мяча в игру и не сумел реализовать единственный брейк-пойнт, который у него был.

Итоговый турнир ATP.

Групповой этап

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Новак Джокович (Сербия, 2) - 6:4, 6:3.

Стоит отметить, что вылет с Итогового турнира лишил Новака Джоковича шанса занять первую строчку в мировом рейтинге. Таким образом, по итогам сезона лучшим теннисистом останется Рафаэль Надаль.

Отметим, что в полуфинале турнира Роджеру Федереру предстоит встретиться с победителем пары Стефанос Циципас - Рафаэль Надаль.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Итогового турнира ATP.