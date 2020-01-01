Берреттини установил национальный рекорд на Итоговом турнире ATP

Итальянец одержал первую победу в Лондоне.

Восьмая ракетка мира Маттео Берреттини стал первым итальянцем, одержавшим победу в поединке на Итоговом турнире ATP.

В поединке третьего круга в группе Бьорна Борга он выиграл у австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Отметим, что кроме Берреттини из итальянцев на Итоговом турнире выступали только Коррадо Барадзутти и Адрианно Панатта, которые не смогли одержать победу ни в одном из своих матчей.

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