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Берреттини установил национальный рекорд на Итоговом турнире ATP

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Итальянец одержал первую победу в Лондоне.
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
Getty Images

Восьмая ракетка мира Маттео Берреттини стал первым итальянцем, одержавшим победу в поединке на Итоговом турнире ATP. 

В поединке третьего круга в группе Бьорна Борга он выиграл у австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Отметим, что кроме Берреттини из итальянцев на Итоговом турнире выступали только Коррадо Барадзутти и Адрианно Панатта, которые не смогли одержать победу ни в одном из своих матчей. 

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей на Итоговом турнире ATP.

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Теги: теннис, Маттео Берреттини, Итоговый турнир ATP
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