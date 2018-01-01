Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Хельсинки

Первая ракетка Украины в трех сетах разобрался с представителем Франции.

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в 1/4 турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндия). В матче третьего круга наш спортсмен почти за два часа обыграл француза Райана Румана.

Хельсинки. Третий круг

Сергей Стаховский (Украина, 11) - Райан Руман (Франция) 6:3, 5:7, 6:3

В четвертьфинале соревнований украинец сыграет против Карлоса Табернера из Испании.

Ранее Стаховский оказался сильнее представителя Германии Миши Зверева.