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Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Хельсинки

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Первая ракетка Украины в трех сетах разобрался с представителем Франции.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в 1/4 турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндия). В матче третьего круга наш спортсмен почти за два часа обыграл француза Райана Румана.

Хельсинки. Третий круг
Сергей Стаховский (Украина, 11) - Райан Руман (Франция) 6:3, 5:7, 6:3

В четвертьфинале соревнований украинец сыграет против Карлоса Табернера из Испании.

Ранее Стаховский оказался сильнее представителя Германии Миши Зверева.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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