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Надаль: Медведев - настоящий мужик

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Испанец похвалил россиянина за поединок.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль подвел итоги победного матча против Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP Finals. 

“Этот поединок не был лучшим в моей карьере. Многие матчи я провел куда лучше, чем этот. Сегодня мне удалось выиграть с 1:5. Конечно, было очень сложно. Не могу сказать, как так получилось. Где-то ошибался Даниил, где-то я был хорош, где-то мне повезло.

Данила - мужик с очень сильным характером. Он сумел достичь многого за короткий период. Без отличной моральной устойчивости это невозможно. Так что нет, я не думаю, что Медведев сломался психологически.

Поверьте, он настоящий боец, отличный парень. Сожалею, что сегодня получился настолько жесткий для него матч. Но вы понимаете, что я тоже хотел выиграть“, - приводит слова Надаля Sport24. 

Ранее Медведев прокомментировал поражение от испанца.

Полное расписание и результаты матчей доступно на нашем сайте.

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Теги: Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Итоговый турнир, теннис
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