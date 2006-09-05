Бывший тренер Федерера: Надаль - ненормальный человек

Испанец никогда не сдается.

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон высказался по поводу игры испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

Читай также: уренко: Не только я, но и весь теннис стал более возрастным

“Я не могу назвать его нормальным человеком. Надаль проводит каждый розыгрыш так, будто он последний в его карьере.

Я не могу в это поверить. Это фанастика“, - цитирует Аннакона Tennis Channel.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей.

Напомним, что Аннакон ранее заявил, что у Федерера были проблемы с контролем эмоций.