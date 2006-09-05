Бывший тренер Федерера: Надаль - ненормальный человек
Испанец никогда не сдается.
Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон высказался по поводу игры испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
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“Я не могу назвать его нормальным человеком. Надаль проводит каждый розыгрыш так, будто он последний в его карьере.
Я не могу в это поверить. Это фанастика“, - цитирует Аннакона Tennis Channel.
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Напомним, что Аннакон ранее заявил, что у Федерера были проблемы с контролем эмоций.
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