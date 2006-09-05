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Бывший тренер Федерера: Надаль - ненормальный человек

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Испанец никогда не сдается.
Пол Аннакон
Пол Аннакон
Getty Images

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон высказался по поводу игры испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

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“Я не могу назвать его нормальным человеком. Надаль проводит каждый розыгрыш так, будто он последний в его карьере.

Я не могу в это поверить. Это фанастика“, - цитирует Аннакона Tennis Channel. 

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей.

Напомним, что Аннакон ранее заявил, что у Федерера были проблемы с контролем эмоций.

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Теги: Пол Аннакон, Рафаэль Надаль, теннис
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