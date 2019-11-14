Медведев - о матче с Надалем: Надеюсь, что такого больше не повторится
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в рамках группового этапа Итогового турнира АТР. Россиянин ввел в счет в третьем сете 5:1, однако проиграл игру.
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“Я не чувствовал, что Надаль выиграет. Разве что, когда проиграл ему матчбол. Все остальное время я старался выиграть, даже упустив преимущество 5:1. Так что только после тай-брейка я понял, что проиграл.
Надеюсь, в моей карьере больше не будет таких моментов, но это теннис.
Рафа провел качественную игру, как он умеет. Он мог отдать мне очко при 5:1, но мы знаем, что Рафа никогда так не сделает“, - приводит слова Медведева Sports.ru.
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