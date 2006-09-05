Стаховский на отказе Зверева вышел в 1/8 финала турнира в Хельсинки

Украинец в 1/8 финала встретится с соперником, которому в в сентябре уступил в двух сетах.

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский сумел выйти в 1/8 финала турнира в Хельсинки.

Украинец сумел обыграть немецкого спортсмена Мишу Зверева, который отказался от продолжения игры во втором раунде при счете 1:2. Отметим, что в первом сете Зверев выиграл со счетом 6:4. Матч продолжался 57 минут.

Стоит сказать, что в 1/8 финала Стаховский сыграет против Райана Румана, которому уступил в двух сетах в сентябре на 1/8 финала турнира в Кассисе.

Напомним, другой украинец Илья Марченко потерпел поражение на старте турнира в Хельсинки.