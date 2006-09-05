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Стаховский на отказе Зверева вышел в 1/8 финала турнира в Хельсинки

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Украинец в 1/8 финала встретится с соперником, которому в в сентябре уступил в двух сетах.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский сумел выйти в 1/8 финала турнира в Хельсинки.

Украинец сумел обыграть немецкого спортсмена Мишу Зверева, который отказался от продолжения игры во втором раунде при счете 1:2. Отметим, что в первом сете Зверев выиграл со счетом 6:4. Матч продолжался 57 минут.

Стоит сказать, что в 1/8 финала Стаховский сыграет против Райана Румана, которому уступил в двух сетах в сентябре на 1/8 финала турнира в Кассисе.

Напомним, другой украинец Илья Марченко потерпел поражение на старте турнира в Хельсинки.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Миша Зверев, Хельсинки
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