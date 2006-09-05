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Марченко может досрочно завершить сезон

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Украинский теннисист покинул соревнования из-за повреждения.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко прокомментировал свое поражение в матче первого круга турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндии). Напомним, наш теннисист не смог завершить поединок из-за травмы.

“Когда ты не даешь организму достаточное количество отдыха, он сам это сделает без спроса.

Сезон, вероятно, для меня закончился. Увидимся в 2020 году“, - написал украинец на своей странице в Twitter.

Ознакомьтесь также с обновленным рейтингом ATP.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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