Марченко может досрочно завершить сезон

Вторая ракетка Украины Илья Марченко прокомментировал свое поражение в матче первого круга турнира серии Challenger в Хельсинки (Финляндии). Напомним, наш теннисист не смог завершить поединок из-за травмы.

“Когда ты не даешь организму достаточное количество отдыха, он сам это сделает без спроса.

Сезон, вероятно, для меня закончился. Увидимся в 2020 году“, - написал украинец на своей странице в Twitter.

When you don’t give enough rest to your body, it will take one itself without asking. The season probably over for me. See you in 2020...