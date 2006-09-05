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Цуренко: Не только я, но и весь теннис стал более возрастным

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Украинская теннисистка планирует создать семью уже после завершения выступлений.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Третья ракетка Украины Леся Цуренко призналась, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

“Создание семьи? Да, я об этом думаю. Но, как и всем теннисисткам, мне сложно выстроить личную жизнь, имея такой график. Сейчас я должна расставить приоритеты. Мне нравится играть в теннис профессионально, и я готова заниматься этим еще много лет. Не только я, но и весь теннис стал более возрастным.

С разумным подходом к тренировкам и графику можно играть очень долго. Я решила, что еще поиграю, а уже потом буду думать о семье“, - заявила 30-летняя украинка в эфире радио Новое время.

Ранее Цуренко рассказала, что сезон-2019 стал для нее очень сложным.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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