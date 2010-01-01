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Экс-четвертая ракетка мира объявил о завершении карьеры

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Томаш Бердых в возрасте 34 лет решил закончить выступления.
Томаш Бердых
Томаш Бердых
Getty Images

Чешский теннисист Томаш Бердых принял решение завершить профессиональную карьеру. Отметим, что в последнее время спортсмена преследовала хроническая травма спины.

“Я не могу подавать, не могу наклоняться, если так происходит, то на корте ты просто выглядишь глупо. Я просто не могу нормально двигаться по площадке. Если я не нахожусь в топ-50 рейтинга, то попадать в основу на турнирах совсем непросто. А сидеть дома и ждать до последнего момента, после чего срываться и лететь на соревнования - для меня в этом нет необходимости“..

За свою карьеру Бердых выиграл 13 титулов АТР, был финалистом Уимлдона-2010, а также играл в полуфиналах на остальных трех мэйджорах.

Его личный рекорд в рейтинге ATP - четвертое место в 2015 году. В сезонах-2012-2013 Томаш становился победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Чехии.

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Теги: теннис, Томаш Бердых
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Источник: btu.org.ua

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