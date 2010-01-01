Экс-четвертая ракетка мира объявил о завершении карьеры

Томаш Бердых в возрасте 34 лет решил закончить выступления.

Чешский теннисист Томаш Бердых принял решение завершить профессиональную карьеру. Отметим, что в последнее время спортсмена преследовала хроническая травма спины.



“Я не могу подавать, не могу наклоняться, если так происходит, то на корте ты просто выглядишь глупо. Я просто не могу нормально двигаться по площадке. Если я не нахожусь в топ-50 рейтинга, то попадать в основу на турнирах совсем непросто. А сидеть дома и ждать до последнего момента, после чего срываться и лететь на соревнования - для меня в этом нет необходимости“..



За свою карьеру Бердых выиграл 13 титулов АТР, был финалистом Уимлдона-2010, а также играл в полуфиналах на остальных трех мэйджорах.

Его личный рекорд в рейтинге ATP - четвертое место в 2015 году. В сезонах-2012-2013 Томаш становился победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Чехии.