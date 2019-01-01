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Федерер: Я рад, что смогу сыграть с Джоковичем

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Швейцарец надеется на качественную игру.
Джокович - Федерер
Джокович - Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер поделился ожиданиями от предстоящего поединка против серба Новака Джоковича в третьем туре группового этапа Итогового турнира.

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“Я не ожидал, что мы больше никогда не сыграем. Я наоборот рад, что мы сыграем с ним снова, что есть возможность снова выйти с ним на корт.

Мне кажется, что во время игры в зале, нужно делать самое лучшее, что удается“, - цитирует Федерера официальный сайт тура. 

Отметим, что победитель поединка выйдет в полуфинал соревнований.

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Теги: Роджер Федерер, Новак Джокович, Итоговый турнир, теннис
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