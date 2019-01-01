Циципас назвал самого сложного соперника из "Большой тройки"
Грецкий теннисист Стефанос Циципас рассказал, кого считает самым сильным соперником из “Большой тройки“. Напомним, что в тройку лучших входят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
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“Я, наверное, повторю ответ многих игроков - Рафаэль Надаль. Про него все говорят. Мое мнение аналогичное.
Он очень скоростной игрок, который имеет невероятный бойцовский дух. Когда выходишь с ним на корт, то он покрывает всю игровую площадку.
В матче с ним нелегко выполнить удар навылет или просто агрессивный удар. К тому же у Надаля один из лучших форхендов в теннисе“,- приводит слова Циципаса ASAP Sports.
Отметим, что свой следующий поединок Циципас проведет против Надаля в рамках Итогового турнира.
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