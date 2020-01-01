Джокович прокомментировал поражение от Тима на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист отметил, что его соперник сыграл феноменально.

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение Доминику Тиму в рамках Итогового турнира ATP.

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“Это групповой раунд, так что я все еще в игре. Мы встретимся с Федерером. Победитель выходит в полуфинал, проигравший не проходит. Все просто.



Я знаю, что Доминик может играть на высоком уровне, но в этом матче это было просто феноменально.



Имею в виду то, я должен был бороться, и делал это. Я горжусь тем, что вернулся с 5-6, когда он подавал на матч. У меня были хорошие шансы на тай-брейке.

Я вел 3-0, 4-1, вы знаете, возможно, в те моменты нужно было играть немного более агрессивно, но нужно отдать должное и ему“, - цитирует Новака Tennis World USA.

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