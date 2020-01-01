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Тим - о победе над Джоковичем: Вероятно, это лучший матч в моей карьере

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Австриец пробился в полуфинал.
Джокович - Тим
Джокович - Тим
Getty Images

Пятая ракетка мира Доминик Тим подвел итоги победного матча против Новака Джоковича (6:7, 6:3, 7:6) на Итоговом турнире ATP.

“Возможно, это был лучший матч, который я когда-либо играл. Это была настоящая классика тенниса и эпический матч, какие случаются на больших турнирах.

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Поединок имел все, что нужно. Новак был на высоте. Я был на высоте. Он играл удивительные розыгрыши. Я тоже их играл. Так что, думаю, этот матч заслужил закончиться на тай-брейке третьего сета.

Я счастлив и горжусь, потому что, как я уже говорил, это был, вероятно, лучший матч в моей карьере. 

Наверное, сейчас Новак - лучший игрок в мире, поэтому мне приходилось делать нечто выдающееся, неординарное“, - приводит слова Тима официальный сайт турнира.

Отметим, что на нашем сайте доступно полное расписание и результаты поединков.

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Теги: Доминик Тим, Новак Джокович, Итоговый турнир, теннис
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