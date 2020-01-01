Украинка обыграла американку в первом раунде.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась во второй раунд турнира в Хьюстоне.

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Грейс Мин (США) 6-3, 6-4

Матч продолжался 90 минут. Калинина сумел оформить два брейка в каждом сете, а соперница - по-одному.

Отметим, что следующей соперницей украинке станет лидера посева Даниэль Коллинс (США).

Напомним, что в этом турнире также участие принимает Катарина Завацкая.