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Калинина пробилась во второй раунд турнира в Хьюстоне

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Украинка обыграла американку в первом раунде.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась во второй раунд турнира в Хьюстоне.

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Грейс Мин (США) 6-3, 6-4

Матч продолжался 90 минут. Калинина сумел оформить два брейка в каждом сете, а соперница - по-одному. 

Отметим, что следующей соперницей украинке станет лидера посева Даниэль Коллинс (США).

Напомним, что в этом турнире также участие принимает Катарина Завацкая.

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Теги: Ангелина Калинина, теннис
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