Марченко потерпел поражение на старте турнира в Хельсинки

Украинский теннисист покидает турнир из-за травмы.

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел доиграть первый матч на старте турнира ATP серии Challenger в Хельсинки из-за травмы.

Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) 4-6, 0-2 (отказ)

Матч продолжался больше часа. В первом сете Марченко попросил помощи у медицинского сотрудника из-за боли в левой ноге. Однако во время второго сета украинский теннисист не сумел продолжить игру.

Ранее сообщалось, что Стаховский сумел пробиться во второй раунд турнира в Братиславе.