Марченко потерпел поражение на старте турнира в Хельсинки
Украинский теннисист покидает турнир из-за травмы.
Украинский теннисист Илья Марченко не сумел доиграть первый матч на старте турнира ATP серии Challenger в Хельсинки из-за травмы.
Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) 4-6, 0-2 (отказ)
Матч продолжался больше часа. В первом сете Марченко попросил помощи у медицинского сотрудника из-за боли в левой ноге. Однако во время второго сета украинский теннисист не сумел продолжить игру.
Ранее сообщалось, что Стаховский сумел пробиться во второй раунд турнира в Братиславе.
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