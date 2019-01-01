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Марченко потерпел поражение на старте турнира в Хельсинки

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Украинский теннисист покидает турнир из-за травмы.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел доиграть первый матч на старте турнира ATP серии Challenger в Хельсинки из-за травмы.

Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) 4-6, 0-2 (отказ)

Матч продолжался больше часа. В первом сете Марченко попросил помощи у медицинского сотрудника из-за боли в левой ноге. Однако во время второго сета украинский теннисист не сумел продолжить игру.

Ранее сообщалось, что Стаховский сумел пробиться во второй раунд турнира в Братиславе.

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Теги: Илья Марченко, теннис
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