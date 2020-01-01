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Цуренко: Для меня прошлый сезон выдался очень сложным

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Украинская теннисистка хочет изменить ситуацию в следующем сезоне.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что прошлый сезон стал для нее одним из худших в карьере.

“Для меня прошлый сезон выдался очень сложным. У меня никогда не было подобных травм. Но помимо этого, у меня возникли психологические проблемы, связанные с личной жизнью, которые не позволили играть мне хорошо.

Я могу спокойно сказать, что прошлый сезон стал для меня плохим. Я настроена изменить ситуацию в следующем сезоне. Оставила все позади и с позитивом смотрю в следующий сезон“, - рассказала Цуренко для радио Новое время.

Напомним, что украинская теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы.

Отметим, что Цуренко занимает 72-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток.

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Теги: Леся Цуренко, теннис
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