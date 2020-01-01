Федерер: Бывают моменты, когда вынужден играть через боль

Швейцарец вынужден делать паузы в сезоне.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что вынужден делать паузы в сезоне, чтоб иметь возможность дольше играть.

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“Я вынужден делать паузы в сезоне, ведь это единственный выход. У меня уже нет тех сил, которые позволяли мне играть каждую неделю. Мне нужен отдых. Мне нужны хорошие тренировки и достаточное количество матчей, чтобы я мог набрать ход.

Бывают моменты, когда вынужден играть через боль. Возможно, организаторам турниров это не нравится. Возможно, это не нравится болельщикам.

Я думаю, что каждый должен понимать, что мы должны заботиться о себе, чтоб играть, как можно дольше“, - приводит слова Федерера ASAP Sports.

Ранее Федерер раскрыл секрет своего спортивного долголетия.

Отметим, что швейцарец занимает 3 строчку среди лучших теннисистов.