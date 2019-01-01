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Медведев: Мы с Циципасом - враги

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Теннисисты продолжают конфликтовать.
Медведев - Циципас
Медведев - Циципас
Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал по поводу своего отношения к  Стефаносу Циципасу, которому он уступил в стартовом матче Итогового турнира ATP в Лондоне. 

“Я не могу сказать, что у меня особое отношение к греку, но должен признаться, что после его слов в Шанхае я сказал себе, что теперь не прощу его.

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Про все его изъяны теперь буду говорить на камеру. Он себе позволил в мой адрес такие слова, то теперь и я начну говорить.

Я всегда утверждал, что мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнеры по работе. Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги“, - приводит слова Медведева Eurosport.

Ранее Медведев заявлял, что не боится “Большую тройку“.

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Теги: Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Итоговый турнир, теннис
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