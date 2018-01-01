Надаль прокомментировал поражение от Зверева на Итоговом турнире ATP
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Александра Зверева в рамках первого матча группового раунда на Итоговом турнире ATP.
“У меня нет никаких жалоб на физическое состояние. В мышцах живота боли не было. Если честно, это единственный позитивный момент.
Надеюсь, так будет и дальше, потому что я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако в любом случае физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня.
Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на 100% в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Но его не было“, - цитирует испанца официальный сайт тура.
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